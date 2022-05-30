Берлускони: «Цели «Монцы»? Я хочу выиграть серию А, а затем Лигу чемпионов»

Бывший премьер-министр Италии и владелец «Монцы» Сильвио Берлускони поделился эмоциями от выхода клуба в серию А.

«Мы написали историю «Монцы». Цели? Теперь я хочу выиграть серию А, а затем Лигу чемпионов. В жизни я привык побеждать, так что посмотрим», — приводит слова Берлускони журналист Николо Скира.

«Монца» впервые в истории клуба вышла в серию А. Отметим, командой владеет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который был владельцем «Милана».