Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:00

Бергоми заявил, что Лаутаро Мартинес становится лидером «Интера»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Интера» Джузеппе Бергоми считает, что нападающий Лаутаро Мартинес стал новым лидером миланского клуба.

«Лаутаро Мартинес стал лидером с технической и эмоциональной точки зрения. Он подает хороший пример на поле. Лидер — это тот игрок, кто притягивает партнеров, объединяет вокруг себя, что и начинает происходить», — цитирует Бергоми fcinter1908.it.

После 22 туров серии А «Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка.

ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин: «Радуемся за новые рекорды грузина! С каждой игрой Кварацхелия играет все лучше»

Руслан Нигматуллин: «12 миллионов за Миранчука — нормальная цена. Отрадно, что он пользуется спросом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 22 14 2 6 41-26 44
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
9
 Монца 22 8 5 9 28-30 29
10
 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
11
 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
12
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
13
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 22 2 5 15 10-36 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
 0 : 2
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 - : -
18.02 20:00
Монца – Милан
 - : -
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
19.02 20:00
Специя – Ювентус
 - : -
19.02 22:45
Рома – Верона
 - : -
20.02 22:45
Торино – Кремонезе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 18
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 20 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости