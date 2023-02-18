Бергоми заявил, что Лаутаро Мартинес становится лидером «Интера»

Защитник «Интера» Джузеппе Бергоми считает, что нападающий Лаутаро Мартинес стал новым лидером миланского клуба.

«Лаутаро Мартинес стал лидером с технической и эмоциональной точки зрения. Он подает хороший пример на поле. Лидер — это тот игрок, кто притягивает партнеров, объединяет вокруг себя, что и начинает происходить», — цитирует Бергоми fcinter1908.it.

После 22 туров серии А «Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка.