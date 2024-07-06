Бергоми оценил конкуренцию за скудетто в предстоящем сезоне чемпионата Италии
Бывший футболист Джузеппе Бергоми считает, что борьба за скудетто в следующем сезоне также пойдет между «Интером» и «Миланом».
«В прошлом сезоне «Милан» был вторым, логично, что и сейчас они могут быть вторыми. Но есть еще «Наполи» с Конте и без еврокубков... Этот клуб также может быть претендентом на титул», — цитирует слова Бергоми pianetamilan.it.
Новый сезон серии А стартует четырьмя матчами 17 августа. Последний тур запланирован на 25 мая 2025 года.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
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|О
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1
|Интер
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|0-0
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2
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|18.08
|00:00
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Милан – Торино
|- : -
|18.08
|00:00
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Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|00:00
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Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|00:00
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|00:00
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Дженоа – Интер
|- : -
|18.08
|00:00
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Ювентус – Комо
|- : -
|18.08
|00:00
|
Лацио – Венеция
|- : -
|18.08
|00:00
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Лечче – Аталанта
|- : -
|18.08
|00:00
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Парма – Фиорентина
|- : -
|18.08
|00:00
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Верона – Наполи
|- : -
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