Бергоми оценил конкуренцию за скудетто в предстоящем сезоне чемпионата Италии

Бывший футболист Джузеппе Бергоми считает, что борьба за скудетто в следующем сезоне также пойдет между «Интером» и «Миланом».

«В прошлом сезоне «Милан» был вторым, логично, что и сейчас они могут быть вторыми. Но есть еще «Наполи» с Конте и без еврокубков... Этот клуб также может быть претендентом на титул», — цитирует слова Бергоми pianetamilan.it.

Новый сезон серии А стартует четырьмя матчами 17 августа. Последний тур запланирован на 25 мая 2025 года.