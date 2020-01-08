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Берарди дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра

17:57
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Форвард «Сассуоло» Доменико Берарди получил двухматчевую дисквалификацию, сообщает Football Italia.

Сообщается, что футболист наказан за оскорбление арбитра во время матча 18-го тура серии А с «Дженоа». На 90+7-й минуте он получил красную карточку, выразив недовольство действиями арбитра в нецензурной форме.

25-летний итальянец в текущем сезоне провел 15 матчей за «Сассуоло» и забил восемь мячей при трех голевых передачах.

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