Берарди дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитра

Форвард «Сассуоло» Доменико Берарди получил двухматчевую дисквалификацию, сообщает Football Italia.

Сообщается, что футболист наказан за оскорбление арбитра во время матча 18-го тура серии А с «Дженоа». На 90+7-й минуте он получил красную карточку, выразив недовольство действиями арбитра в нецензурной форме.

25-летний итальянец в текущем сезоне провел 15 матчей за «Сассуоло» и забил восемь мячей при трех голевых передачах.