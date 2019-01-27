Беппе Маротта: "Перишич хочет уйти, но предложений по нему нет"

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта признался, что нападающий Иван Перишич​ хочет покинуть миланскую команду, сообщает журналист Фабрицио Романо.

– На данный момент конкретных предложений по Перишичу нет. "Интер" в ожидании последних дней зимнего трансферного окна. Перишич попросил покинуть нашу команду. Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Мы выслушали просьбу Перишича, он выставил запрос на перевод, поэтому "Интер" должен попытаться удовлетворить его желание, – цитирует Маротту в своем Твиттере журналист Фабрицио Романо.

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