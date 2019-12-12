Бентанкур сможет сыграть за «Ювентус» в матче с «Удинезе»
16:51
Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур сможет сыграть в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Удинезе», сообщают итальянские СМИ. Ранее он получил травму.
Как информирует Tuttosport, футболист восстановился после травмы колена, которую он получил в матче с «Лацио» (1:3). Ожидается, что уругваец сыграет вместо Миралема Пьянича, который дисквалифицирован на этот матч.
Матч «Ювентус» — «Удинезе» состоится 15 декабря и начнется в 21.45 по московскому времени.
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