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Бентанкур сможет сыграть за «Ювентус» в матче с «Удинезе»

16:51
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Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур сможет сыграть в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Удинезе», сообщают итальянские СМИ. Ранее он получил травму.

Как информирует Tuttosport, футболист восстановился после травмы колена, которую он получил в матче с «Лацио» (1:3). Ожидается, что уругваец сыграет вместо Миралема Пьянича, который дисквалифицирован на этот матч.

Матч «Ювентус» — «Удинезе» состоится 15 декабря и начнется в 21.45 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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