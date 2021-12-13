Бентанкур, Мело, Рабьо и Рэмси могут покинуть «Ювентус» зимой
Полузащитники «Ювентуса» Родриго Бентанкур, Артур Мело, Адриен Рабьо и Аарон Рэмси могут покинуть туринский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, туринский клуб готов рассмотреть предложения по всем четырем игрокам зимой.
При этом туринцы собираются продать лишь двух игроков из этого списка.
После 17 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 12 баллов.
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