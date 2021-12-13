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Бентанкур, Мело, Рабьо и Рэмси могут покинуть «Ювентус» зимой

09:49
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Полузащитники «Ювентуса» Родриго Бентанкур, Артур Мело, Адриен Рабьо и Аарон Рэмси могут покинуть туринский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, туринский клуб готов рассмотреть предложения по всем четырем игрокам зимой.

При этом туринцы собираются продать лишь двух игроков из этого списка.

После 17 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 12 баллов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Обе забьют - да

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ПСЖ 2
Монако 0
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ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1470217467872133128

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Карен Саркисян все материалы автора

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