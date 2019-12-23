Бентанкур дисквалифицирован на три матча

Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур получил три матча дисквалификации по итогам матча за Суперкубок Италии против «Лацио» (1:3), сообщает ANSA.

Один матч дисквалификации он получил за то, что был удален в игре за две желтые карточки. Еще два матча он пропустит за то, что оскорблял резервного арбитра, уходя с поля.

Таким образом, Бентанкур пропустит встречи против «Кальяри», «Ромы» и «Пармы».

Также штраф в пять тысяч долларов получили директоры «Юве» Павел Недвед и Фабио Паратичи, который также «проявили неуважение» к официальным лицам матча.