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Сегодня, 01:09

Беннасер продлит контракт с «Миланом» до 2026 года

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 24-летний алжирец подпишет новое соглашение до 2026 года, по которому он будет получать 3,2 млн евро в год. При этом пункт об отступных в 50 млн евро будет убран из контракта.

В текущем сезоне Беннасер провел 28 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

ФК Милан
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