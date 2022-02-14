Беннасер продлит контракт с «Миланом» до 2026 года

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 24-летний алжирец подпишет новое соглашение до 2026 года, по которому он будет получать 3,2 млн евро в год. При этом пункт об отступных в 50 млн евро будет убран из контракта.

В текущем сезоне Беннасер провел 28 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.