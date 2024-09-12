Беннасер не сыграет до января 2025 года

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер не вернется на поле до следующего года, сообщает Sky Sport. Клуб ожидает возвращение игрока после травмы в январе.

26-летний алжирец в этом сезоне сыграл всего 59 минут в серии А. 5 сентября он получил травму икроножной мышцы в матче за сборную Алжира.

Беннасер выступает за «Милан» с августа 2019 года. Всего за команду он отыграл 171 матч, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.