Беннасер не сыграет до января 2025 года
Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер не вернется на поле до следующего года, сообщает Sky Sport. Клуб ожидает возвращение игрока после травмы в январе.
26-летний алжирец в этом сезоне сыграл всего 59 минут в серии А. 5 сентября он получил травму икроножной мышцы в матче за сборную Алжира.
Беннасер выступает за «Милан» с августа 2019 года. Всего за команду он отыграл 171 матч, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|3
|2
|1
|0
|8-2
|7
|
2
|Ювентус
|3
|2
|1
|0
|6-0
|7
|
3
|Торино
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
4
|Удинезе
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
5
|Верона
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
7
|Эмполи
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
8
|Лацио
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|
9
|Парма
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
10
|Дженоа
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
11
|Аталанта
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
12
|Фиорентина
|3
|0
|3
|0
|3-3
|3
|
13
|Лечче
|3
|1
|0
|2
|1-6
|3
|
14
|Кальяри
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
15
|Рома
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
16
|Милан
|3
|0
|2
|1
|5-6
|2
|
17
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
18
|Болонья
|3
|0
|2
|1
|2-5
|2
|
19
|Венеция
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Комо
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.09
|16:00
|
Комо – Болонья
|- : -
|14.09
|19:00
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|14.09
|21:45
|
Милан – Венеция
|- : -
|15.09
|13:30
|
Дженоа – Рома
|- : -
|15.09
|16:00
|
Аталанта – Фиорентина
|- : -
|15.09
|16:00
|
Торино – Лечче
|- : -
|15.09
|19:00
|
Кальяри – Наполи
|- : -
|15.09
|21:45
|
Монца – Интер
|- : -
|16.09
|19:30
|
Парма – Удинезе
|- : -
|16.09
|21:45
|
Лацио – Верона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|2
|
|
Давид Нерес
Наполи
|2
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|3
|1
|0
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
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