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Сегодня, 08:36

Бенитес уверен, что «Наполи» в этом сезоне станет чемпионом Италии

Виктория Кравченко
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Экс-тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес считает, что в этом году неаполитанский клуб станет чемпионом Италии.

На данный момент команда лидирует в чемпионате с преимуществом в восемь баллов.

«Мне нравится, как работает Спаллетти. Красивый футбол, который приносит победы. Я считаю, что «Наполи» идет к победе в чемпионате Италии, — цитирует слова Бенитеса TuttomercatoWeb.

«Наполи» становился чемпионом Италии в 1987 году и 1990-м.

ФК Наполи
Рафаэль Бенитес
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2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 - : -
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Сассуоло – Сампдория
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 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
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Рома – Болонья
 - : -
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 - : -
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Кремонезе – Ювентус
 - : -
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Фиорентина – Монца
 - : -
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Интер – Наполи
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