Бенитес уверен, что «Наполи» в этом сезоне станет чемпионом Италии

Экс-тренер «Наполи» Рафаэль Бенитес считает, что в этом году неаполитанский клуб станет чемпионом Италии.

На данный момент команда лидирует в чемпионате с преимуществом в восемь баллов.

«Мне нравится, как работает Спаллетти. Красивый футбол, который приносит победы. Я считаю, что «Наполи» идет к победе в чемпионате Италии, — цитирует слова Бенитеса TuttomercatoWeb.

«Наполи» становился чемпионом Италии в 1987 году и 1990-м.