"Бенфика" готова отложить покупку Перина до зимы

"Бенфика" готова отказаться от покупки голкипера "Ювентуса" Маттиа Перина в летнее трансферное окно.

26-летний вратарь провалил медосбледование, и теперь португальцы готовы вернуться к его кандидатуре зимой, когда он восстановиться после травмы плеча, сообщает La Gazzetta dello Sport. Однако "Ювентус" не устраивает такой вариант сделки. На игрока также претендует "Монако".

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Перина в 13 миллионов евро. Его контракт с "Юве" действует до 30 июня 2022 года.