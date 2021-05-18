«Беневенто» вылетел из серии А

«Беневенто» лишился шансов сохранить прописку в итальянской серии А на следующий сезон.

Благодаря ничьей в перенесенном матче 25-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (0:0) в элитном дивизионе остался «Торино». За тур до конца команда имеет 36 очков и занимает 17-е место. У «Беневенто» 32 очка и 18-я позиция.

Таким образом, команда Филиппо Индзаги в следующем сезоне будет выступать в серии В. В прошлом сезоне под руководством специалиста команда пробилась в элиту.