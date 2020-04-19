«Беневенто» сделал предложение Себастьяну Джовинко

Нападающий «Аль-Хиляля» Себастьян Джовинко может вернуться в чемпионат Италии, сообщает Il Matino.

По информации источника, «Беневенто» из серии B сделал предложение 33-летнему форварду.

«Беневенто» занимает 1-е место после 28 туров первенства серии Б-2019/20 с 69 очками. Ближайший преследователь — «Кротоне» — отстает на 20 очков.

На счету Джовинко 6 голов и 8 результативных передач в 25 матчах за «Аль-Хиляль» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 4,5 миллиона евро.