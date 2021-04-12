«Сассуоло» на выезде обыграл «Беневенто»

«Сассуоло» победил «Беневенто» (1:0) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

Единственный мяч в свои ворота забил Федерико Барба. У хозяев весь матч провел арендованный у ЦСКА форвард Адольфо Гайч.

«Сассуоло» набрал 43 очка и занимает восьмое место. У «Беневенто» 30 очков и 16-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

30-й тур

«Беневенто» — «Сассуоло» — 0:1 (0:1)

Гол: Барба, 45 — в свои ворота.

«Беневенто»: Монтипо, Туя (Виола, 64), Глик, Барба, Депаоли, Хетемай (Летиция, 56), Ионицэ, Скьяттарелла (Капрари, 64), Сау (Лападула, 56), Импрота, Гайч (Яго Фальке, 76).

«Сассуоло»: Консильи, Кирьякопулос (Толян, 77), Марлон, Феррари, Мерт Мюлдюр (Рожериу, 77), Джуричич (Кирикеш, 82), Маньянелли (Обианг, 69), Лопес (Гараслин, 69), Локателли, Бога, Распадори.

Предупреждения: Феррари, 11. Туя, 55. Скьяттарелла, 58. Маньянелли, 64. Летиция, 84.

Судья: Марини.

12 апреля. Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито».