«Беневенто» расторг контракт с 38-летним Маджо

«Беневенто» расторг контракт с защитником Кристианом Маджо, сообщает официальный сайт клуба. По нформации TMW, 38-летний футболист продолжит карьеру либо в клубе серии B «Виченце», либо в «Бари», который представляет серию C.

Маджо выступал за «Бенвенто» с 2018 года, а в нынешнем сезоне отметился 8 матчами. Ранее в его карьере были «Виченца», «Фиорентина», «Тревизо», «Сампдория», а с 2008 по 2018 год он провел 10 сезонов в «Наполи».

Также на счету Маджо 34 игры за сборную Италии, с которой он взял серебро Евро-2012 и Кубка конфедераций-2013, а также принял участие в ЧМ-2010.