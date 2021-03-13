«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Беневенто» благодаря хет-трику Влаховича
«Фиорентина» разгромила «Беневенто» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу — 4:1. Хет-трик в составе флорентийцев оформил Душан Влахович.
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин пропускал встречу из-за мышечной травмы.
В «старте» «Беневенто» вышел арендованный у ЦСКА Адольфо Гайч, замененный на 77-й минуте.
Чемпионат Италии
Серия А
27-й тур
«Беневенто» — «Фиорентина» — 1:4 (0:3)
Голы: Влахович, 8 (0:1). Влахович, 26 (0:2). Влахович, 45+1 (0:3). Ионицэ, 56 (1:3). Эйсерик, 75 (1:4).
«Беневенто»: Монтипо, Туя, Глик, Барба, Хетемай (Лападула, 69), Виола (Инсинье, 46), Ионицэ (Тельо, 77), Скьяттарелла, Капрари (Фулон, 85), Импрота, Гайч (Сау, 77).
«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Венути, Мартинес Куарта (Оливера, 90), Миленкович, Бонавентура (Валеро, 78), Эйсерик (Кальехон, 79), Пульгар, Рибери (Монтьель, 90), Влахович (Куаме, 78).
Предупреждения: Глик, 36. Пульгар, 43. Скьяттарелла, 76. Импрота, 82.
Судья: Джакомелли.
13 марта. Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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