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«Фиорентина» без Кокорина разгромила «Беневенто» благодаря хет-трику Влаховича

21:53
Душан Влахович. Фото ФК «Фиорентина»
Душан Влахович. Фото ФК «Фиорентина»
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«Фиорентина» разгромила «Беневенто» в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу — 4:1. Хет-трик в составе флорентийцев оформил Душан Влахович.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин пропускал встречу из-за мышечной травмы.

В «старте» «Беневенто» вышел арендованный у ЦСКА Адольфо Гайч, замененный на 77-й минуте.

Чемпионат Италии

Серия А

27-й тур

«Беневенто» — «Фиорентина» — 1:4 (0:3)

Голы: Влахович, 8 (0:1). Влахович, 26 (0:2). Влахович, 45+1 (0:3). Ионицэ, 56 (1:3). Эйсерик, 75 (1:4).

«Беневенто»: Монтипо, Туя, Глик, Барба, Хетемай (Лападула, 69), Виола (Инсинье, 46), Ионицэ (Тельо, 77), Скьяттарелла, Капрари (Фулон, 85), Импрота, Гайч (Сау, 77).

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Венути, Мартинес Куарта (Оливера, 90), Миленкович, Бонавентура (Валеро, 78), Эйсерик (Кальехон, 79), Пульгар, Рибери (Монтьель, 90), Влахович (Куаме, 78).

Предупреждения: Глик, 36. Пульгар, 43. Скьяттарелла, 76. Импрота, 82.

Судья: Джакомелли.

13 марта. Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито».

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