«Беневенто» Филиппо Индзаги потерпел первое поражение в серии В

«Беневенто», чьим тренером является Филиппо Индзаги, потерпел первое поражение в серии В. Случилось это в матче 9-го тура чемпионата от «Пескары» (0:4).

Для 46-летнего специалиста это второе поражение в качестве тренера «ведьм»: ранее в Кубке Италии «Беневенто» вылетел от «Монцы» (3:4).

Индзаги возглавил «Беневенто» летом 2019 года. Ранее он возглавлял «Милан», «Венецию» и «Болонью».

«Беневенто» опустился на 2-е место в серии В. Таблицу возглавляет «Кротоне».