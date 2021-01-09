Стали известны составы «Беневенто» и «Аталанты» на матч 17-го тура чемпионата Италии. Российский хавбек гостей Алексей Миранчук начнет встречу в запасе.

«Беневенто»: Монтипо, Маджо, Глик, Барба, Фулон, Импрота, Скьяттарелла, Дабо, Ионицэ, Сау, Лападула.

Запасные — Манфредини, Лукателли, дель Пинто, Басит, Инсинье, Ди Серио, Маселла, Хетемай, Пастина.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Хатебур, де Рун, Фройлер, Гозенс, Пессина, Иличич, Сапата.

Запасные — Росси, Спортьелло, Меле, Шутало, Ламмерс, Муриэль, Калдара, Малиновский, Джимсити, Депаоли, Руджери, Миранчук.

Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Беневенто» — «Аталанта»