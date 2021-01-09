«Беневенто» — «Аталанта»: стартовые составы. Миранчук — в запасе
16:20
Стали известны составы «Беневенто» и «Аталанты» на матч 17-го тура чемпионата Италии. Российский хавбек гостей Алексей Миранчук начнет встречу в запасе.
«Беневенто»: Монтипо, Маджо, Глик, Барба, Фулон, Импрота, Скьяттарелла, Дабо, Ионицэ, Сау, Лападула.
Запасные — Манфредини, Лукателли, дель Пинто, Басит, Инсинье, Ди Серио, Маселла, Хетемай, Пастина.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Хатебур, де Рун, Фройлер, Гозенс, Пессина, Иличич, Сапата.
Запасные — Росси, Спортьелло, Меле, Шутало, Ламмерс, Муриэль, Калдара, Малиновский, Джимсити, Депаоли, Руджери, Миранчук.
Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю