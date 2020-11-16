Бендтнер: «Видел, как игроки «Ювентуса» пили кофе и курили. Это было потрясающее зрелище»

Бывший форвард «Ювентуса» Никлас Бендтнер поделился воспоминаниями от пребывания в туринском клубе.

— Я был в душевой и не мог найти парней, что немного странно, — приводит слова Бендтнера BBC Radio 5 Live. — Это был мой первый день. Потом я нашел десять или двенадцать парней в туалете, они просто пили кофе, разговаривали, наслаждались обществом друг друга и курили. Это было потрясающее зрелище, и я почувствовал, что мне это понравится.

Что вы можете сказать этим парням? Профессионализм, который они демонстрировали на поле, дух товарищества были на высшем уровне, поэтому никто ничего об этом не подумал.

Было забавно, когда Марио Балотелли приехал в Англию и все говорили о том, что он курит в туалете. В каждом клубе, в котором я играл, курили. В Италии это происходит гораздо больше, чем в Англии.