Бен Йеддер может продолжить карьеру в Италии

Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер может покинуть команду. На 28-летнего игрока сборной Франции претендуют сразу несколько клубов из Италии: "Милан", "Наполи" и "Рома", сообщает Estadio Deportivo.

- Я стремлюсь играть на самом высоком уровне. Но должен уважать окончательное решение клуба, каким бы оно не оказалось. Сейчас последнее слово за "Севильей", - заявил Бен Йеддер.

Портал transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро. В прошлом сезоне Бен Йеддер провел в чемпионате Испании 35 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 9 передач.