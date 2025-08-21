Бельтран, которым интересуется ЦСКА, отказался от предложения «Фламенго»

Полузащитник «Фиорентины» Лукас Бельтран, которым интересуется ЦСКА, отказался от перехода во «Фламенго», сообщает Mundo Bola Flamengo.

По сведениям источника, бразильский клуб сделал по 24-летнему аргентинцу предожение, эквивалентное предложению ЦСКА — 12 миллионов евро плюс 3 миллиона евро бонусами. Однако сам игрок отказался возвращаться в Южную Америку.

Бельтран выступает за фиолетовых с 2023 года. За это время аргентинец провел 98 матчей во всех турнирах, отметившись 16 голами и 9 результативными передачами.

После пяти туров РПЛ ЦСКА с 11 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.