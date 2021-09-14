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Бельерин рассказал, что выбрал «Бетис» из-за отца

18:47
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Защитник Эктор Бельерин рассказал, почему принял решение перейти из «Арсенала» именно в «Бетис».

«Истина в том, что мы с отцом всегда обсуждали это. Идея с переходом в «Бетис» сидела у меня в голове. И вот сложились подходящие обстоятельства. По ходу трансферного окна возникало много вариантов, но отец сказал, что я должен перейти именно в «Бетис», — приводит слова Бельерина The Athletic.

Бельерин заключил с «вердибланкос» соглашение об аренде сроком на год.

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Иван Шитик все материалы автора

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