Бельерин рассказал, что выбрал «Бетис» из-за отца

Защитник Эктор Бельерин рассказал, почему принял решение перейти из «Арсенала» именно в «Бетис».

«Истина в том, что мы с отцом всегда обсуждали это. Идея с переходом в «Бетис» сидела у меня в голове. И вот сложились подходящие обстоятельства. По ходу трансферного окна возникало много вариантов, но отец сказал, что я должен перейти именно в «Бетис», — приводит слова Бельерина The Athletic.

Бельерин заключил с «вердибланкос» соглашение об аренде сроком на год.