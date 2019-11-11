Защитник «Удинезе» Родригу Бекао вспомнил о своем выступлении за ЦСКА.

— Почему вы играете под 50-м номером?

— Я начал носить этот номер в Европе. Единственная причина, по которой я оставил его в «Удинезе», заключается в том, что я провел хороший сезон в ЦСКА. Сейчас я просто продолжил играть под ним.

— В прошлом сезоне вы играли в Лиге чемпионов. ЦСКА дважды обыграл «Реал Мадрид», но выбыл на групповом этапе.

— Это было невероятное чувство — возможность играть в Лиге чемпионов. Это было похоже на мечту ребенка. Я никогда не думал, что смогу сыграть на этом турнире, за которым всегда следил. У меня была возможность сыграть против «Реала», и мы выиграли дважды. Это было действительно удивительно. К сожалению, мы прошли дальше, но он дал нам большой багаж и урок на будущее. В конце концов, я считаю, мы проделали хорошую работу. Я надеюсь, что когда-нибудь снова смогу снова играть в Лиге чемпионов, — приводит слова Бекао Calciopedia.

Бекао был арендован ЦСКА у «Баии» на сезон-2018/19, после чего армейский клуб не смог договориться о выкупе. В текущем сезоне на счету 23-летнего бразильца 11 матчей в серии А и один гол.

Чемпионат Италии: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей