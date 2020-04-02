Бегович покинет «Милан», вопрос по Кьеру еще не решен

Голкипер Асмир Бегович, права на которого принадлежат «Борнмуту», покинет «Милан» в летнее трансферное окно. А вот по поводу центрального защитника Симона Кьера определенности пока нет, сообщает La Gazzetta dello Sport. В итальянском клубе сомневаются в целесообразности выкупа датчанина у «Севильи».

32-летний Бегович провел за «Милан» 2 матча в серии А и пропустил 3 мяча. 31-летний Кьер сыграл 9 матчей в чемпионате Италии и 3 — в Кубке страны.