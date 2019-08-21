«Бавария» пожелала Рибери удачи в «Фиорентине»

«Бавария» в своем официальном Twitter пожелала удачи бывшему полузащитнику команды Франку Рибери. Cегодня он перешел в «Фиорентину».

— Всего лучшего во Флоренции, Франк Рибери, — говорится в сообщении. К записи прикреплено фото француза с многочисленными трофеями команды.

36-летний Рибери с 2007 по 2019 год защищал цвета «Баварии». Он забил 124 гола и сделал 182 голевые передачи в 425 матчах, а этим летом покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

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