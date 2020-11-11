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Батистута может вернуться в «Фиорентину» в качестве помощника Пранделли

09:55
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Бывший форвард «Фиорентины» Габриэль Батистута может вернуться в клуб, сообщает Football Italia.

Ранее «фиалок» возглавил Чезаре Пранделли, который сменил на этом посту Джузеппе Якини. Пранделли заявил, что Батистута может войти в его тренерский штаб.

«Я поговорю с Батистутой позже, потому что считаю, что он добавит ценности команде. Возможность того, что игроков будет тренировать Габриэль, будет для них значимой. Сейчас это невозможно, но я поговорю с ним о возможности возвращения», — приводит слова Пранделли Football Italia.

Батистута выступал за «Фиорентину» с 1991 по 2000 год, забив 167 голов в 269 матчах.

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