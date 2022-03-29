«Барселона» сомневается в необходимости подписания Левандовски

«Барселона» сомневается в необходимости приобретения нападающего «Баварии» Роберта Левандовски из-за его возраста.

По данным Mundo Deportivo, польскому футболисту в августе исполнится 34 года, и каталонский клуб не хочет тратить огромные деньги на человека в таком возрасте.

Также информируется, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах является следующим вариантом, если «Барселона» не сможет летом подписать Эрлинга Холанна.

Ранее сообщалось, что у Левандовски нет договоренностей с «Барселоной» и он еще не определился, где продолжит карьеру.

Контракт 33-летнего поляка с «Баварией» действует до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 45 мячей и отдал 4 результативные передачи в 37 матчах за «Баварию» во всех турнирах.