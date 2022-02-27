Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:20

Хави хочет, чтобы «Барселона» приобрела у «Наполи» Кулибали

«Барселона» интересуется защитником «Наполи» Калиду Кулибали
Карен Саркисян
Корреспондент

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Mundo Deportivo 25 февраля.

По информации источника, 30-летнего сенегальца в каталонском клубе хочет видеть главный тренер Хави.

Отмечается, что «Барселона» сможет подписать Кулибали, только если неаполитанский клуб будет готов продать его по приемлемой цене.

В нынешнем сезоне Кулибали забил два мяча и отдал две результативные передачи в 23 матчах за «Наполи». Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость сенегальца в 45 миллионов евро.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220225/1001755685/koulibaly-central-deseado-xavi.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Наполи
Калиду Кулибали
3
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У призера Олимпиады неприятности из-за флага России на перчатке. Это разгневало поляков
Махачев снес американца в первом раунде: Ислам ждал другой победы, ему уже не интересно бить середняков и нужен пояс
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щенсны рад победе «Ювентуса» в матче с «Эмполи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
2
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 26 7 5 14 28-48 26
17
 Кальяри 26 4 10 12 26-47 22
18
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 20:45
Милан – Удинезе
 1 : 1
25.02 23:00
Дженоа – Интер
 0 : 0
26.02 17:05
Салернитана – Болонья
 1 : 1
26.02 20:05
Эмполи – Ювентус
 2 : 3
26.02 22:50
Сассуоло – Фиорентина
 2 : 1
27.02 14:35
Торино – Кальяри
 - : -
27.02 17:05
Верона – Венеция
 - : -
27.02 20:05
Специя – Рома
 - : -
27.02 22:50
Лацио – Наполи
 - : -
28.02 22:50
Аталанта – Сампдория
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 24 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 22 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости