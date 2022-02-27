Хави хочет, чтобы «Барселона» приобрела у «Наполи» Кулибали

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Mundo Deportivo 25 февраля.

По информации источника, 30-летнего сенегальца в каталонском клубе хочет видеть главный тренер Хави.

Отмечается, что «Барселона» сможет подписать Кулибали, только если неаполитанский клуб будет готов продать его по приемлемой цене.

В нынешнем сезоне Кулибали забил два мяча и отдал две результативные передачи в 23 матчах за «Наполи». Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость сенегальца в 45 миллионов евро.