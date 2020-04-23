«Барселона» предложит за Тонали 60 миллионов евро и отдаст двух молодых игроков

«Барселона» готова включиться в борьбу за полузащитника «Брешиа» Сандро Тонали, сообщает Goal.com со ссылкой на Corrierre della Sera.

По информации источника, каталонский клуб собирается предложить за 19-летнего итальянца 60 миллионов евро. Сообщается, что «сине-гранатовые» также готовы отдать за футболиста двух молодых игроков команды. Источник не называет имен, но отмечает, что речь идет о левом защитнике и центральном полузащитнике. Помимо «Барселоны», к Тонали также проявляют интерес «Интер», «Ювентус» и «Милан».

Тонали провел за «Брешиа» 24 матча в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 31,5 миллиона евро.