«Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересовались Амрабатом в зимнее трансферное окно

Нордин Амрабат, старший брат полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, рассказал, какие клубы претендовали на марокканца в зимнее трансферное окно.

«Я могу назвать три клуба, которые проявили конкретный интерес в последние дни трансферного окна. «Манчестер Юнайтед» появился в последние два дня. Они хотели арендовать его с возможностью выкупа, но «Фиорентина» отказала. «Барселона» тоже появилась за два-три дня до закрытия трансферного рынка с предложением аренды, но из-за финансовых проблем они не смогли обеспечить вариант с обязательным выкупом. Третьим клубом был «Челси», — приводит слова Амрабата-старшего VoetbalPrimeur.

26-летний полузащитник выступает за «Фиорентину» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 37 матчей за клуб, не отметившись результативными действиями. Амрабат дошел до полуфинала ЧМ-2022 в составе сборной Марокко.