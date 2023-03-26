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«Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересовались Амрабатом в зимнее трансферное окно

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нордин Амрабат, старший брат полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, рассказал, какие клубы претендовали на марокканца в зимнее трансферное окно.

«Я могу назвать три клуба, которые проявили конкретный интерес в последние дни трансферного окна. «Манчестер Юнайтед» появился в последние два дня. Они хотели арендовать его с возможностью выкупа, но «Фиорентина» отказала. «Барселона» тоже появилась за два-три дня до закрытия трансферного рынка с предложением аренды, но из-за финансовых проблем они не смогли обеспечить вариант с обязательным выкупом. Третьим клубом был «Челси», — приводит слова Амрабата-старшего VoetbalPrimeur.

26-летний полузащитник выступает за «Фиорентину» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 37 матчей за клуб, не отметившись результативными действиями. Амрабат дошел до полуфинала ЧМ-2022 в составе сборной Марокко.

Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фиорентина
ФК Челси
Софьян Амрабат
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 Лацио 27 15 7 5 42-19 52
3
 Интер 27 16 2 9 47-31 50
4
 Милан 27 14 6 7 44-36 48
5
 Рома 27 14 5 8 35-26 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 27 17 5 5 45-22 41
8
 Удинезе 27 9 11 7 37-31 38
9
 Болонья 27 10 7 10 33-36 37
10
 Торино 27 10 7 10 29-33 37
11
 Фиорентина 27 10 7 10 32-31 37
12
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
13
 Монца 27 9 7 11 32-37 34
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 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
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 Лечче 27 6 9 12 24-32 27
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 Салернитана 27 6 9 12 31-47 27
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