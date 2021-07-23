«Барселона» и «Ювентус» сыграют за Кубок Жоана Гампера 8 августа
17:27
«Барселона» сыграет с «Ювентусом» в товарищеском турнире Кубка Жоана Гампера.
Матч пройдет на «Камп Ноу» 8 августа. За трофей поборются мужские и женские команды клубов.
В прошлом году «Барселона» обыграла «Ювентус» со счетом 1:0 в Кубке Гампера.
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