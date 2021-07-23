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«Барселона» и «Ювентус» сыграют за Кубок Жоана Гампера 8 августа

17:27
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«Барселона» сыграет с «Ювентусом» в товарищеском турнире Кубка Жоана Гампера.

Матч пройдет на «Камп Ноу» 8 августа. За трофей поборются мужские и женские команды клубов.

В прошлом году «Барселона» обыграла «Ювентус» со счетом 1:0 в Кубке Гампера.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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