«Барселона» и «ПСЖ» хотели перехватить Брозовича у «Интера»

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович имел предложения от «ПСЖ» и «Барселоны». Однако 29-летний хорват принял решение остаться в Италии и продлить контракт с миланским клубом, сообщает журналист Николо Скира.

Контракт будет рассчитан до 2026 года. Брозович будет зарабатывать по новому соглашению 6 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Марцело Брозович принял участие в 37 матчах за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Брозович выступает за «Интер» с 1 июля 2016 года после перехода из загребского «Динамо» за 5 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского футболиста, по оценкам портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.