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Сегодня, 20:11

«Барселона» и «ПСЖ» хотели перехватить Брозовича у «Интера»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Марцело Брозович имел предложения от «ПСЖ» и «Барселоны». Однако 29-летний хорват принял решение остаться в Италии и продлить контракт с миланским клубом, сообщает журналист Николо Скира.

Контракт будет рассчитан до 2026 года. Брозович будет зарабатывать по новому соглашению 6 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Марцело Брозович принял участие в 37 матчах за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Брозович выступает за «Интер» с 1 июля 2016 года после перехода из загребского «Динамо» за 5 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского футболиста, по оценкам портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

Марсело Брозович
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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«Рома» и Мхитарян не могут договориться по условиям нового контракта
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И В Н П +/- О
1
 Милан 29 19 6 4 55-29 63
2
 Наполи 29 18 6 5 51-21 60
3
 Интер 28 17 8 3 61-23 59
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Лацио 29 14 7 8 58-42 49
6
 Аталанта 28 13 9 6 50-31 48
7
 Рома 29 14 6 9 47-35 48
8
 Фиорентина 28 14 4 10 47-37 46
9
 Верона 29 11 8 10 54-46 41
10
 Сассуоло 29 10 10 9 51-48 40
11
 Торино 28 9 8 11 34-29 35
12
 Удинезе 28 7 12 9 38-44 33
13
 Болонья 28 9 6 13 32-43 33
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Специя 29 8 5 16 30-50 29
16
 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Венеция 28 5 7 16 25-52 22
19
 Дженоа 29 1 16 12 22-47 19
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 23 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
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