«Барселона» хочет купить защитника «Ювентуса» Сандро
«Барселона» ведет переговоры с «Ювентусом» по поводу трансфера защитника Алекса Сандро, сообщает Fichajes.
Соглашение игрока с туринским клубом рассчитано до лета 2023 года. Трансферная стоимость игрока — 6 миллионов евро.
В составе «Ювентуса» 30-летний бразилец играет с лета 2015 года. В этом сезоне он провел 18 матчей в серии А, отметившись 1 результативной передачей.
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|
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|4
|4
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|
4
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|
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|
13
|Болонья
|21
|8
|3
|10
|28-35
|27
|
14
|Удинезе
|21
|5
|8
|8
|31-36
|23
|
15
|Специя
|22
|6
|4
|12
|23-42
|22
|
16
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
17
|Венеция
|21
|4
|6
|11
|19-38
|18
|
18
|Кальяри
|22
|3
|7
|12
|21-43
|16
|
19
|Дженоа
|22
|1
|9
|12
|20-45
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|
20
|Салернитана
|21
|3
|2
|16
|13-49
|10
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38 тур
|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|19
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|19
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|14
|1
|7
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