«Барселона» хочет купить защитника «Ювентуса» Сандро

«Барселона» ведет переговоры с «Ювентусом» по поводу трансфера защитника Алекса Сандро, сообщает Fichajes.

Соглашение игрока с туринским клубом рассчитано до лета 2023 года. Трансферная стоимость игрока — 6 миллионов евро.

В составе «Ювентуса» 30-летний бразилец играет с лета 2015 года. В этом сезоне он провел 18 матчей в серии А, отметившись 1 результативной передачей.