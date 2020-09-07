«Барселона» готовит финальное предложение «Интеру» по Мартинесу

«Барселона» намерена подготовить и направить «Интеру» окончательное предложение о трансфере нападающего Лаутаро Мартинеса. Для каталонцев 23-летний аргентинец все еще является приоритетной целью на замену Луису Суаресу, сообщает Goal.com.

Мартинес не скрывает, что хотел бы поиграть в одной команде с Лионелем Месси. Однако после того, как капитан каталонцев заявил о желании покинуть клуб, Мартинес взял паузу в переговорах с сине-грантовыми.

В минувшем сезоне на счету аргентинца 14 голов и 7 результативных передач в 35 матчах серии А.