"Барселона" готова заплатить 112 миллионов евро за Лаутаро Мартинеса

"Барселона" намерена приобрести нападающего "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса, сообщает Radio La Red. По информации издания, каталонский клуб готов заплатить за 21-летнего футболиста порядка 112 миллионов евро.

В "Барселоне" считают Мартинеса более перспективным вариантом, чем Мауро Икарди, с которым "Интер" готов расстаться. 112 миллионов прописаны в контракте Лаутаро в качестве отступных. Напомним, что аргентинец перешел в "Интер" из "Расинга" в 2018 году за 22 миллиона евро.

Всего за миланский клуб он провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей. Также на его счету 9 игр за Аргентину и 5 мячей.