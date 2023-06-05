Баринов: «Хвича — молодец, рад за него»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о признании экс-одноклубника Хвичи Кварацхелии лучшим игроком чемпионата Италии в сезоне-2022/23.

«Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Серии А? Хвича — молодец. Конечно, я рад за него. Поздравляю», — приводит «РБ Спорт» слова Баринова.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. Всего он сыграл за неаполитанский клуб 33 матча, забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее грузинский футболист играл в составе «Динамо» (Батуми и Тбилиси), «Рубина», «Локомотива» и «Рустави».