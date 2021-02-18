«Бари» выиграл первый матч под руководством Карреры

«Бари» обыграл «Монополи» (1:0) в матче 25-го тура итальянской серии С (группа С) 17 февраля. Команда провела первый матч под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

Единственный мяч забил Пьетро Чианчи. «Бари» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Массимо Каррера был назначен главным тренером «Бари» 8 февраля. Контракт рассчитан до конца сезона. Он предусматривает автоматическое продление до 2022 года в случае выхода в серию В.

56-летний специалист работал со «Спартаком» с 2016 по 2018 годы. В 2017 году тренер привел красно-белых к чемпионству. Также он выиграл Суперкубок России

Последним местом работы Карреры был греческий АЕК, из которого итальянец ушел 22 декабря 2020 года.

Чемпионат Италии. Серия С

Группа С

25-й тур

«Бари» — «Монополи» — 1:0 (0:0)

Гол: Чианчи, 83