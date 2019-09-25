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Барцальи вошел в штаб Сарри в «Ювентусе»

17:17
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Бывший защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи получил должность в клубе. Он стал техническим помощником главного тренера туринцев Маурицио Сарри, сообщает официальный сайт «Юве».

Барцальи выступал за клуб в период с 2011 по 2019 годы и провел 281 матч, выиграв чемпионат Италии восемь раз и дважды доходя до финала Лиги чемпионов.

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