Барцальи вошел в штаб Сарри в «Ювентусе»

Бывший защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи получил должность в клубе. Он стал техническим помощником главного тренера туринцев Маурицио Сарри, сообщает официальный сайт «Юве».

Барцальи выступал за клуб в период с 2011 по 2019 годы и провел 281 матч, выиграв чемпионат Италии восемь раз и дважды доходя до финала Лиги чемпионов.

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