Барцальи покидает тренерский штаб «Ювентуса»

Тренер «Ювентуса» Андреа Барцальи заявил, что покидает туринский клуб.

— Это был выбор, сделанный сердцем! — написал Барцальи в Instagram. — Это не значит, что это было легко. Я чувствовал необходимость больше наслаждаться моей семьей, которая все эти годы молча поддерживала и сопровождала мой профессиональный выбор.