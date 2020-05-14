Барцальи покидает тренерский штаб «Ювентуса»
20:43
Тренер «Ювентуса» Андреа Барцальи заявил, что покидает туринский клуб.
— Это был выбор, сделанный сердцем! — написал Барцальи в Instagram. — Это не значит, что это было легко. Я чувствовал необходимость больше наслаждаться моей семьей, которая все эти годы молча поддерживала и сопровождала мой профессиональный выбор.
Сегодня я решил отдать предпочтение одной семье над другой. «Ювентусу» я всегда буду бесконечно благодарен. Это был правильный выбор для меня.
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