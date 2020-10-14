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Балотелли заявил, что скоро найдет новый клуб

08:49
Марио Балотелли. Фото AFP
Марио Балотелли. Фото AFP
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Итальянский нападающий Марио Балотелли заявил, что в ближайшее время найдет себе новую команду.

— Я все еще не играю, но через несколько недель подпишу контракт с новым клубом, не переживайте, — приводит Goal.com слова форварда.

В прошлом сезоне Балотелли выступал за «Брешиа», однако руководство клуба расторгло соглашение с игроком из-за конфликта. На счету 30-летнего итальянца 5 голов в 19 матчах в сезоне-2019/20.

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