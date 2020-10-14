Балотелли заявил, что скоро найдет новый клуб

Итальянский нападающий Марио Балотелли заявил, что в ближайшее время найдет себе новую команду.

— Я все еще не играю, но через несколько недель подпишу контракт с новым клубом, не переживайте, — приводит Goal.com слова форварда.

В прошлом сезоне Балотелли выступал за «Брешиа», однако руководство клуба расторгло соглашение с игроком из-за конфликта. На счету 30-летнего итальянца 5 голов в 19 матчах в сезоне-2019/20.