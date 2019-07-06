Балотелли заплатил владельцу бара в Неаполе 2000 евро, чтобы он съехал на мопеде в море. Видео

Марио Балотелли в Неаполе заплатил местному владельцу бара 2000 евро наличными за то, чтобы он съехал на мопеде в море. Форвард, который находится в статусе свободного агента, опубликовал видео в Инстаграме.

Владелец бара, который по условиям пари должен был раздеться до трусов, рассказал, что мопед стоит 600 евро. Транспортное средство продолжало работать после того, как его достали из воды.

Балотелли вторую часть прошлого сезона провел в "Марселе". На его счету 15 матчей, в которых он забил 8 голов.