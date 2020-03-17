Балотелли заинтересован в переходе в «Галатасарай»

Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно. 29-летний итальянец недоволен текущим положением дел команды, которая находится в нижней части турнирной таблицы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Футболист намерен перейти в более сильный клуб, так как хочет вернуться в сборную. К нему проявляют интерес ряд клубов из чемпионата Турции. Сам нападающий отдает предпочтение «Галатасараю».

В текущем сезоне на счету Балотелли 5 голов в 19 матчах серии А.