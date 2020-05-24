Балотелли заинтересовались еще два клуба из Бразилии

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

К «Васку да Гама» присоединились еще две бразильские команды в лице «Фламенго» и «Ботафого», которые проявляют интерес к 29-летнему итальянцу. Агент Мино Райола, представляющий интересы форварда, ведет активную работу над переездом своего клиента в Бразилию.

Балотелли присоединился к «Брешии» летом 2019 года на правах свободного агента. На его счету 5 голов в 19 матчах за команду в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.