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Балотелли — вандалам, повредившим его автомобиль: «Вам лучше молиться, чтобы я никогда не нашел вас»

13:59
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Форвард Марио Балотелли стал жертвой вандалов, которые повредили ему автомобиль.

Итальянский нападающий жестко отреагировал на эту ситуацию.

«Кем бы вы ни были, вы узнаете об этом послании. Я просто скажу, что вам лучше молиться, чтобы я никогда не нашел вас. Я позабочусь о том, чтобы вас преследовали всю жизнь», — написал Балотелли.

На данный момент Балотелли является свободным агентом. Сообщалось, что он близок к переходу в бразильский клуб «Васку да Гама».

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