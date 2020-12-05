Балотелли — вандалам, повредившим его автомобиль: «Вам лучше молиться, чтобы я никогда не нашел вас»
Форвард Марио Балотелли стал жертвой вандалов, которые повредили ему автомобиль.
Итальянский нападающий жестко отреагировал на эту ситуацию.
«Кем бы вы ни были, вы узнаете об этом послании. Я просто скажу, что вам лучше молиться, чтобы я никогда не нашел вас. Я позабочусь о том, чтобы вас преследовали всю жизнь», — написал Балотелли.
На данный момент Балотелли является свободным агентом. Сообщалось, что он близок к переходу в бразильский клуб «Васку да Гама».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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