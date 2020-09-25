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Балотелли сделал предложение итальянской модели. Они знакомы всего месяц

20:18
Алессия Мессина. Фото Instagram.
Алессия Мессина. Фото Instagram.
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Экс-нападающий сборной Италии Марио Балотелли рассказал, что сделал предложение модели и экс-участнице популярного итальянского реалити-шоу Алессии Мессине, сообщает The Sun.

Их отношения длятся всего месяц. Тем не менее, Марио уже познакомился с родителями 27-летней невесты в их доме на Сицилии.

Напомним, что в прошлом сезоне Балотелли выступал за «Брешиа», однако из-за очередного скандала с ним было разорвано соглашение.

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