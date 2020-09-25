Балотелли сделал предложение итальянской модели. Они знакомы всего месяц

Экс-нападающий сборной Италии Марио Балотелли рассказал, что сделал предложение модели и экс-участнице популярного итальянского реалити-шоу Алессии Мессине, сообщает The Sun.

Их отношения длятся всего месяц. Тем не менее, Марио уже познакомился с родителями 27-летней невесты в их доме на Сицилии.

Nuova fiamma di Mario Balotelli, Alessia Messina ? ormai schizzata tra le ultime ricerche del web nel giro di qualche giorno. Il suo nome, in realt?, non era del tutto sconosciuto nel mondo dello spettacolo



https://t.co/atnyi8tNbv — Fanpage.it (@fanpage) September 24, 2020

Напомним, что в прошлом сезоне Балотелли выступал за «Брешиа», однако из-за очередного скандала с ним было разорвано соглашение.