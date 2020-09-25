Балотелли сделал предложение итальянской модели. Они знакомы всего месяц
20:18
Экс-нападающий сборной Италии Марио Балотелли рассказал, что сделал предложение модели и экс-участнице популярного итальянского реалити-шоу Алессии Мессине, сообщает The Sun.
Их отношения длятся всего месяц. Тем не менее, Марио уже познакомился с родителями 27-летней невесты в их доме на Сицилии.
Напомним, что в прошлом сезоне Балотелли выступал за «Брешиа», однако из-за очередного скандала с ним было разорвано соглашение.