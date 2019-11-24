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Балотелли пропустит матч с «Ромой» по решению тренера

13:05
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Нападающий «Брешии» Марио Балотелли пропустит матч 13-го тура чемпионата Италии против «Ромы», сообщает AP.

Такое решение принял тренерский штаб клуба во главе с Фабио Гроссо. На одной из последних тренировок Балотелли был удален с занятия, так как, по мнению тренеров, не демонстрировал должного усердия на занятиях.

Напомним, Балотелли в начале этого сезона присоединился к «Брешии» на правах свободного агента.

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