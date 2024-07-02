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Балотелли — о скандальном видео: «После того, как Италия играет на Евро, выходят новости о том, что я пьян»

Сергей Разин
корреспондент
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Марио Балотелли.
Фото Global Look Press

Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли отреагировал на видео, на котором он валяется на дороге.

На видео 33-летний футболист лежит на асфальте посреди улице. Его поднял на ноги случайный прохожий.

«Хотел вам сказать, что я видел видео, где я падаю со своими друзьями, мы там катаемся, шутим, бегаем. Я не вижу проблемы провести вечер с друзьями, повеселиться и пошутить, никому не причинив вреда. За что меня осуждают? Почему вы не показали все фотографии и видео, которые я сделал с людьми? Я был открыт для всех.

Вместо этого, после того, как Италия играет, выходят новости о том, что я пьян… Ну же, давайте подумаем о важных вещах», — сказал Балотелли на видео, записанном в своих соцсетях.

Сборная Италии в 1/8 финала Евро-2024 уступила Швейцарии (0:2) и закончила выступление на турнире.

Марио Балотелли
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
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Экс-форварда сборной Италии Балотелли засняли пьяным на улице
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 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
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 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
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 Рома 38 18 9 11 65-46 63
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 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
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 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
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 Монца 38 11 12 15 39-51 45
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 Верона 38 9 11 18 38-51 38
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 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
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 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
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 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
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 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
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