Балотелли проходит медобследование перед переходом в «Монцу»

Нападающий Марио Балотелли близок к подписанию контракта с «Монцей». 30-летний итальянец прибыл на прохождение медосбледования, сообщает Football Italia.

В настоящее время Балотелли является свободным агентом. Последним клубом в карьере форварда была «Брешиа», которую он покинул прошлым летом.

Также Марио выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу» и «Марсель». На счету нападающего также 36 матчей в сборной Италии.