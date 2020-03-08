Балотелли призывает отменить все матчи в Италии: «Зачем мне этот риск?»

Нападающий «Брешиа» Марио Балотелли призвал отменить все футбольные матчи в Италии из-за распространения коронавируса. Он поддержал соответствующее заявление Ассоциации футболистов Италии.

— Деньги не стоят нашего здоровья, мы должны проснуться, — цитирует Football Italia Балотелли. — Не пишите мне чушь наподобие: «Вы защищены. Какая разница, играете вы или нет. С вами ничего не случится. Не отнимайте единственное удовольствие, которое люди получают на выходных». Я люблю футбол больше вас. Но играть — это значит переезжать на автобусе, поезде, самолете, ночевать в отеле, в любом случае вступать в контакт с другими людьми вне вашего круга. Я уже не вижу своих детей из-за того проклятого коронавируса, потому что они не живут в Ломбардии. Это все уже бесит и печалит. Конечно, я не хочу, чтобы моя мама, которую я вижу каждый день и которая уже не моего возраста, что-либо подхватила. Да, я люблю футбол, которому всем обязан, но не хочу рисковать. Зачем мне это? Чтобы развлекать кого-то? Чтобы кто-то не потерял деньги? Не смешите. Хватит уже. Нельзя шутить со здоровьем.